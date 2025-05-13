Путин пообещал посетить «Теремок»

Президент России Владимир Путин во время XX съезда «Деловой России», где он принимает участие по видеосвязи, пообещал посетить одно из кафе русской кухни «Теремок». Его слова приводит РИА Новости.

Во время съезда основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров пригласил главу государства прийти в одно из заведений франшизы, отметив, что его мама — автор всех рецептов кафе.

«Спасибо! Я без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить», — ответил Путин на приглашение.

Президент отметил, что «с удовольствием» посетит кафе, когда у него возникнет возможность.

До этого стало известно, что рязанский завод «Вакинское агро», кефир производства которого пьет президент, подготовился к увеличению спроса на продукцию. По словам исполнительного директора компании Сергея Каряева, предприятие не имеет отдельной линии поставок в Кремль, и вся его продукция изготавливается на общем оборудовании.

Ранее россияне скупили «путинский» кефир.