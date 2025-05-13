Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пообещал посетить «Теремок»

Путин пообещал посетить одно из заведений кафе русской кухни «Теремок»
close
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время XX съезда «Деловой России», где он принимает участие по видеосвязи, пообещал посетить одно из кафе русской кухни «Теремок». Его слова приводит РИА Новости.

Во время съезда основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров пригласил главу государства прийти в одно из заведений франшизы, отметив, что его мама — автор всех рецептов кафе.

«Спасибо! Я без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить», — ответил Путин на приглашение.

Президент отметил, что «с удовольствием» посетит кафе, когда у него возникнет возможность.

До этого стало известно, что рязанский завод «Вакинское агро», кефир производства которого пьет президент, подготовился к увеличению спроса на продукцию. По словам исполнительного директора компании Сергея Каряева, предприятие не имеет отдельной линии поставок в Кремль, и вся его продукция изготавливается на общем оборудовании.

Ранее россияне скупили «путинский» кефир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами