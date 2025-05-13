Эксперты в США критически отозвались об указе Трампа о снижении цен на лекарства

Axios: указ Трампа о снижении цен на лекарства не является эффективным

Указ президента США Дональда Трампа о снижении цен на лекарства не приведет к существенным результатам. Об этом, ссылаясь на экспертов, сообщает американский портал Axios.

По мнению аналитиков, указ Трампа о лекарствах носит крайне расплывчатый характер. Также неясны сроки его реализации. Судя по всему, глава государства старается лишь напугать производителей фармпрепараратов, не имея четкого понимания, что будет потом.

Кроме того, отмечают эксперты, указ Трампа не является юридически безупречным, и, скорее всего, будет оспорен в суде.

12 мая Трамп заявил, что планирует снизить цены на лекарственные препараты в стране на 59% и более. По его словам указ направлен на устранение несправедливо высоких цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами.

1 мая глава Торговой палаты США Сюзанн Кларк направила письмо администрации главы Белого дома Дональда Трампа с просьбой срочно отменить пошлины на импорт, чтобы избежать рецессии.

Ранее Белый дом раскритиковал планы Amazon указывать влияние пошлин в цене товаров.