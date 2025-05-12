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Трамп прокомментировал свой указ о снижении цен на лекарства

Трамп заявил, что снизит цены на лекарства в США на 59%
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует снизить цены на лекарственные препараты в стране на 59% и более. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Он добавил, что наряду со снижением цен на лекарства, стоимость бензина, энергии, продуктов и других вещей уменьшится, а в стране не будет инфляции.

12 мая Трамп заявил о намерении подписать указ, который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% по всей стране. Соответствующий документ будет подписан в 9:00 (16:00 мск).

По словам политика, данная мера направлена на устранение несправедливо высоких цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами.

Накануне Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что его следующий пост будет «одним из самых важных и влиятельных» из всех, которые он когда-либо публиковал. Свое обращение он закончил призывом к пользователям: «Наслаждайтесь».

Ранее Белый дом раскритиковал планы Amazon указывать влияние пошлин в цене товаров.

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