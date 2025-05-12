Российский ВВП в первом квартале вырос на 2%

ЦБ: ВВП России в I квартале вырос на 2% в годовом выражении

Экономика России в первом квартале 2025 года выросла на 2% в годовом выражении, а во втором квартале темпы роста ВВП замедлятся до 1,9%. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе Банка России.

«По оценке Банка России, учитывающей оперативные данные за январь-март, темп роста ВВП в первом квартале 2025 года снизился до 2,0% к соответствующему периоду прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, рост ВВП России по итогам первого квартала составил 1,7%, а если учесть меньшее число дней в феврале, то 2,3%.

До этого правительство России внесло в Госдуму пакет поправок к закону о федеральном бюджете на трехлетний период, предусматривающий увеличение дефицита бюджета в 2025 году с 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,7%.

6 мая глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство потратит 447 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета в 2025 году. По его словам, увеличение дефицита бюджета не связано с какими-либо новыми заимствованиями.

Ранее Путин спрогнозировал динамику роста ВВП России в 2025 году.