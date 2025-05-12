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«Эффект микроскопический»: эксперт о налоге для бездельников

Экономист Коган: налог для бездельников в РФ не возымеет должного эффекта
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Shutterstock

Экономист Евгений Коган в беседе с «Ридусом» прокомментировал идею ввести в России налог для лиц, живущих на детские пособия или на деньги родителей, родственников и супругов. По словам эксперта, социальный эффект данной инициативы непонятен, а экономический — незначителен.

«Финансовый эффект будет микроскопическим — мы получим с этого несколько миллиардов рублей максимум. Зато новый налог может вызвать кучу социальных вопросов, и я думаю, что для него сейчас не самое лучшее время и в принципе это не самая лучшая идея», — считает Коган.

С ним согласен топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Он отметил, что в трудные времена принято лишний раз не тревожить народ ни налогами, ни другими ограничивающими финансовое самочувствие людей регуляторными инициативами.

С соответствующим предложением выступил профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его мнению, домохозяйки, рантье и дети богатых родителей пользуются социальными благами, не платя в государственную казну, поэтому их можно считать «профессиональными бездельниками».

Ранее россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу.

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