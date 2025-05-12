Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили ввести налог для богатых бездельников

Профессор Сафонов предложил ввести НДФЛ для неработающих обеспеченных людей
close
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Профессор  Финансового университета  Александр Сафонов  предложил проанализировать введение фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для неработающих обеспеченных людей. Об этом сообщает РБК.

По мнению экономиста, домохозяйки, рантье и дети богатых родителей являются «профессиональными бездельниками».  Профессор считает, что неработающие официально россияне, которые пользуются социальными благами, ничего не платят в государственную казну.

В апреле сообщалось, что правительство России разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Документ, согласованный Минтрудом и одобренный трехсторонней комиссией при вице-премьере Татьяне Голиковой, заменит предыдущую программу 2022–2024 годов.

План включает 18 мер, направленных на сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усиление контроля за незаконным наймом и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми.

Ранее в Минтруде РФ предложили меры борьбы с теневой занятостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами