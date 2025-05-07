Россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу

Экономист Фролов: налоговая может проверить крупные переводы от одного человека

Налоговая может проверить регулярные крупные переводы на карту от одного человека. Об этом в интервью RT рассказал экономист Борис Фролов.

По его словам, закон допускает переводы между физическими лицами без налоговых последствий. Но если на счет регулярно поступают средства от одного человека, которые не укладываются в рамки официальных доходов, то налоговая может направить запрос в банк для получения выписки по операциям, а после — начать проверку.

В случае, если будет выявлено нарушение, то может быть назначено доначисление налога, пени или штраф.

Фролов добавил, что факт перевода не равен доходу, но без документов или объяснений, которые объясняют происхождение средств, они могут быть признаны доходом.

До этого профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков заявил, что лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тыс. рублей с упрощенной идентификацией клиента введут в РФ с 30 мая 2025 года.

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