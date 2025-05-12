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Экономист оценил идею ввести налоги для богатых бездельников

Экономист Лобода назвал сомнительной идею ввести налоги для богатых бездельников
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Shutterstock

Введение в России налогов для богатых бездельников — сомнительная инициатива, заявил «Газете.Ru» экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

По его словам, в трудные времена принято лишний раз не тревожить народ ни налогами, ни другими ограничивающими финансовое самочувствие людей регуляторными инициативами.

«Богатые неработающие россияне, если к ним нет вопросов со стороны профильных органов власти, заработали свои состояния собственным трудом. Они через брокеров платят все налоги, получая прибыль на фондовом, валютном, долговом и других сегментах финансового рынка. В России — свободная и высокоразвитая рыночная экономика. Непонятно, кого относить к богатым? Обычный критерий богатства — доход самого гражданина, а не его родителей. Если, исходя из странной логики автора предложения, критерии богатства — это доходы родителей, то получается, что любой трудоспособный и официально работающий гражданин, у которого родители — неработающие пенсионеры, малоимущий, и тогда ему полагаются льготы от государства как малоимущему или как неработающему пенсионеру, даже если он сам не достиг пенсионного возраста. Кстати, женщина-домохозяйка, которую содержит муж, — богатый бездельник или нет? То есть предложение не жизнеспособно ни разу», — сказал Лобода.

Он добавил, что по логике автора идеи, стоило бы применить налоговую практику к чиновникам монетарных органов власти за продолжающуюся десятилетиями девальвацию рубля.

С предложением ввести налоги для богатых неработающих россиян выступил профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его мнению, домохозяйки, рантье и дети богатых родителей пользуются социальными благами, не платя в государственную казну, поэтому их можно считать «профессиональными бездельниками».

Ранее в Минтруде РФ предложили меры борьбы с теневой занятостью.

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