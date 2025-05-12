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Стало известно, кто чаще всего покупает авиабилеты в Абхазию

Турэксперт Долгих: за 12 дней больше всего авиабилетов в Абхазию купили москвичи
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

За 12 дней после запуска прямого авиасообщения между Россией и Абхазией больше всего билетов в столицу республики приобрели москвичи. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих. При этом, по ее данным, 62% билетов на лето были куплены нижегородцами.

«С 1 по 12 мая в Абхазию чаще летали москвичи. Это видно из статистики сервиса путешествий «Туту». Каждый десятый перелет совершили жители северной столицы. Перелеты на лето, напротив, чаще (в 62% случаев) приобретают жители Нижнего Новгорода. 16% авиабилетов приобрели петербуржцы, по 7% — красноярцы и сыктывкарцы, 4% — челябинцы, 2% — тюменцы», — сказала она.

1 мая первый регулярный рейс по маршруту Москва – Сухум вылетел после 30-летнего перерыва в авиасообщении между Россией и Абхазией. Полет совершил самолет авиакомпании «ЮВТ аэро». В тот же день со станции Имеретинский курорт впервые отправился в Сухум электропоезд «Диоскурия».

До этого стало известно, что Росавиация выдала разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок в аэропорт Сухума российским авиакомпаниям NordStar и iFly. Обе компании будут выполнять рейсы из Москвы, однако Nordstar также будет осуществлять полеты из Красноярска. Далее планируются полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода.

Ранее в Абхазии рассказали, может ли Грузия сорвать авиасообщение с РФ.

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