Из Сириуса в Сухум впервые отправился электропоезд

ТАСС: электропоезд «Диоскурия» впервые отправился из Сириуса в Сухум

Электропоезд «Диоскурия» впервые отправился со станции Имеретинский курорт, расположенной на федеральной территории Сириус, в столицу Абхазии Сухум. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что электропоезд состоит из четырех вагонов на 344 пассажирских места. Поезд получил название в честь античного названия Сухума.

«Мы полагаем, поезд будет полный», — заявил перед отправлением электропоезда заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Поезд будет курсировать дважды в день — со станции Имеретинский курорт в 10:35 и 20:25, из Сухума в 05:40 и 16:20 (время московское). Состав будет останавливаться на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Пассажиры смогут проходить пограничный и таможенный контроль в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Колесников добавил, что в будущем количество остановок по пути следования поезда может увеличиться.

До этого «Интерфакс» сообщал, что аэропорт Сухума в четверг, 1 мая, возобновляет регулярное авиасообщение с Россией после 30-летнего перерыва.

Ранее в Абхазии рассказали, может ли Грузия сорвать авиасообщение с РФ.