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Цена нефти марки Brent поднялась выше $65

Цена нефти марки Brent поднялась выше $65 за баррель впервые с 29 апреля
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Shutterstock

Мировые цены на нефть в понедельник, 12 мая, подросли более чем на 2,5%, стоимость одного барреля марки Brent поднялась выше $65. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Это произошло впервые с 29 апреля. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,66% относительно прошлого закрытия, до $65,61 за баррель.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что, цены на нефть не оказывают влияния на отношение России к ее национальным интересам. Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о влиянии стоимости сырья на желание Москвы урегулировать конфликт на Украине. При этом представитель Кремля добавил, что международные цены на нефть являются важным фактором для российской экономики.

В апреле агентство Bloomberg писало, что российские нефтяные компании ускорили бурение новых нефтяных скважин до пятилетнего максимума. Журналисты отметили, что это произошло на фоне возможного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+. Сейчас уровень активности, по данным агентства, более чем на треть превышает показатели начала 2022 года.

Ранее стало известно о плане ЕС по отказу от российских энергоносителей.

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