В США заявили о резком ускорении бурения новых нефтяных скважин Россией

Российские нефтяные компании ускорили бурение новых нефтяных скважин до пятилетнего максимума. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Журналисты отметили, что это произошло на фоне возможного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+. Сейчас уровень активности, по данным агентства, более чем на треть превышает показатели начала 2022 года.

По словам Рональда Смита из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners, текущая буровая активность говорит о возможности России довести добычу нефти и конденсата до 11-11,5 млн баррелей в сутки. Эксперт отметил, что аналогичный уровень фиксировался в 2016 году.

5 апреля мониторинговый комитет ОПЕК+ посоветовал странам-участницам не менять параметры добычи нефти. По итогам заседания его участников было отмечено, что в январе и феврале 2025 года страны-члены объединения придерживались согласованных совместно показателей добычи. Никаких новых решений принято не было.

Ранее стало известно о плане ЕС по отказу от российских энергоносителей.