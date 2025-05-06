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В Кремле рассказали о влиянии цен на нефть на национальные интересы РФ

Песков: цены на нефть не влияют на национальные интересы РФ
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Dmitry Lovetsky/AP

Цены на нефть не оказывают влияния на отношение России к ее национальным интересам. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о влиянии стоимости сырья на желание Москвы урегулировать конфликт на Украине.

«Мы очень внимательно следим за международными конъюнктурами. Но в любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что международные цены на нефть являются важным фактором для российской экономики.

Также в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ заявил, что в настоящее время речь о смене посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта не идет. Песков подчеркнул, что Москва приветствует все страны, которые готовы приложить усилия для мирного решения ситуации.

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