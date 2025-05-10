Китайские компании могут принять участие в новых СПГ-проектах НОВАТЭКа

Цивилев: компании из Китая обсуждают участие в новых СПГ-проектах НОВАТЭКа

Компании из КНР обсуждают возможность участия в новых СПГ-проектах российской газодобывающей компании НОВАТЭК. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«Сейчас обсуждается [эта возможность]. Между китайскими компаниями и НОВАТЭКом. Процесс находится в стадии обсуждения», — заявил министр.

8 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект газопровода «Сила Сибири — 2» и дали указания ускорить его реализацию. В этот день в Кремле состоялись переговоры лидеров двух стран.

24 февраля газета «Коммерсантъ» написала, что НОВАТЭК может перенести перевалку СПГ из Бельгии в Мурманскую область. Причина — введение Евросоюзом запрета на любые операции по реэкспорту через европейскую территорию поставок СПГ в третьи страны.

Ранее Путин сообщил о намерении НОВАТЭК запустить газовый проект в неожиданной стране.