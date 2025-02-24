Стало известно о последствиях санкций для российского НОВАТЭК

Российская компания, занимающаяся добычей природного газа, НОВАТЭК может перенести перевалку СПГ из Бельгии в Мурманскую область, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источников.

Как пишет издание, перевалка сжиженного природного газа компании проводится в порту Зебрюгге. Теперь компания хочет перенести перевалку в район мурманского острова Кильдин. Этот остров находится в Баренцевом море, недалеко от входа в Кольский залив. Смена места перевалки коснется, вероятно, только поставок в Азию.

Дело в том, что в июне прошлого года ЕС ввел запрет на любые операции по реэкспорту через европейскую территорию поставок СПГ в третьи страны. Рестрикции вступят в силу этой весной.

Введенные летом санкции ЕС также включали ограничения на любые новые инвестиции и предоставление товаров, технологий или услуг для завершения строящихся российских проектов по сжижению природного газа (например «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК). Также в список санкций внесли специализированные суда для СПГ, которые НОВАТЭК хотел использовать для перевалки партий с арктических проектов.

Ранее Путин сообщил о намерении НОВАТЭК запустить газовый проект в неожиданной стране.