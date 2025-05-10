Россияне снизили число контролируемых иностранных компаний

Количество иностранных компаний, контролируемых россиянами, снизилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные презентации Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ об итогах работы за 2024 год.

Так, число иностранных компаний, которые контролируются резидентами России, по состоянию на конец 2023 года оказалось на 9% меньше, чем годом ранее (41,4 тыс. против 45,6 тыс.). В 2022 году этот показатель увеличился на 21%.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на рынке РФ, от чего россияне выиграют.

Как отметил эксперт, дополнительная конкуренция — это один из важных атрибутов рыночной экономики, и, в отличие от недружественных стран, Россия ее поддерживает и не инициирует введение каких-либо санкций в отношении иностранных компаний, не запрещает торгово-экономические отношения.

Ранее глава РФПИ рассказал о проработке условий возвращения компаний, ушедших из РФ «негативно».