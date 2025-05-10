Раскрыт средний размер социальной пенсии в России

По состоянию на 1 января 2025 года средний размер социальной пенсии в России составляет 13 511,94 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

При этом, по данным фонда, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 20 153,9 рубля в месяц.

6 мая данные Социального фонда России показали, что средний размер пенсии в РФ на начало 2025 года находится на уровне в 23 тысяч рублей в месяц. При этом численность пенсионеров на учете в системе СФР составляет 41 169 796 человек.

6 мая депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что в этом году некоторые россияне имеют право на социальную доплату к пенсии. Рассчитывать на нее можно, если совокупная сумма пенсионных выплат и положенных законом мер поддержки остается ниже установленного прожиточного минимума, уточнил парламентарий.

Ранее финансовый эксперт предупредила россиян о риске остаться без страховой пенсии.