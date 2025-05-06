Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто из россиян в 2025 году получит социальную доплату к пенсии

Депутат Говырин: часть россиян в 2025 году имеют право на доплату к пенсии
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В этом году некоторые россияне имеют право на социальную доплату к пенсии. Рассчитывать на нее можно, если совокупная сумма пенсионных выплат и положенных законом мер поддержки остается ниже установленного прожиточного минимума, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

При расчете разницы учитывается федеральный прожиточный минимум, если он выше регионального, и наоборот, пояснил депутат. Доплата при этом назначается автоматически по предоставленным из Соцфонда данным. Однако в регионе могут быть установлены и собственные требования – в этом случае решение принимают органы субъекта по личному обращению гражданина с заявлением, отметил Говырин. Что касается размера доплаты, то, по его словам, формируется он каждый год в соответствии с уровнем индексации прожиточного минимума.

Доплату назначают также россиянам, которые содержат нетрудоспособных родственников – детей, внуков, студентов-очников, родителей и супругов пенсионного возраста и инвалидов. Кроме того, пенсионеры-инвалиды имеют право получить надбавку к страховой пенсии в зависимости от группы.

Полагается пенсионерам и доплата за сельский стаж – она составляет 25% от фиксированной части страховой пенсии, отметил депутат. При достижении 80 лет фиксированная часть удваивается и достигает 19 129,40 рубля.

«Если пенсионер ухаживает за недееспособным родственником или сам нуждается в уходе, устанавливается дополнительная выплата в размере 1314 рублей», — пояснил Говырин.

Для некоторых категорий пенсионеров процедура начисления производится автоматически – например, при получении доплаты в силу достижения возраста в 80 лет. В отдельных случаях нужно обратиться в Соцфонд или МФЦ с подтверждающими документами, заключил парламентарий.

Напомним, по данным Соцфонда РФ, средний размер пенсии в России на начало 2025 года находится на уровне в 23 тыс. рублей в месяц. По состоянию на 1 января средний размер пенсионных выплат составил 23 175,17 рублей в месяц. Количество пенсионеров на учете в системе СФР составляет 41 169 796 человек. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

Ранее стало известно, что средний трудовой стаж россиян после выхода на пенсию достиг рекордной отметки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами