Стало известно, кто из россиян в 2025 году получит социальную доплату к пенсии

Депутат Говырин: часть россиян в 2025 году имеют право на доплату к пенсии

В этом году некоторые россияне имеют право на социальную доплату к пенсии. Рассчитывать на нее можно, если совокупная сумма пенсионных выплат и положенных законом мер поддержки остается ниже установленного прожиточного минимума, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

При расчете разницы учитывается федеральный прожиточный минимум, если он выше регионального, и наоборот, пояснил депутат. Доплата при этом назначается автоматически по предоставленным из Соцфонда данным. Однако в регионе могут быть установлены и собственные требования – в этом случае решение принимают органы субъекта по личному обращению гражданина с заявлением, отметил Говырин. Что касается размера доплаты, то, по его словам, формируется он каждый год в соответствии с уровнем индексации прожиточного минимума.

Доплату назначают также россиянам, которые содержат нетрудоспособных родственников – детей, внуков, студентов-очников, родителей и супругов пенсионного возраста и инвалидов. Кроме того, пенсионеры-инвалиды имеют право получить надбавку к страховой пенсии в зависимости от группы.

Полагается пенсионерам и доплата за сельский стаж – она составляет 25% от фиксированной части страховой пенсии, отметил депутат. При достижении 80 лет фиксированная часть удваивается и достигает 19 129,40 рубля.

«Если пенсионер ухаживает за недееспособным родственником или сам нуждается в уходе, устанавливается дополнительная выплата в размере 1314 рублей», — пояснил Говырин.

Для некоторых категорий пенсионеров процедура начисления производится автоматически – например, при получении доплаты в силу достижения возраста в 80 лет. В отдельных случаях нужно обратиться в Соцфонд или МФЦ с подтверждающими документами, заключил парламентарий.

Напомним, по данным Соцфонда РФ, средний размер пенсии в России на начало 2025 года находится на уровне в 23 тыс. рублей в месяц. По состоянию на 1 января средний размер пенсионных выплат составил 23 175,17 рублей в месяц. Количество пенсионеров на учете в системе СФР составляет 41 169 796 человек. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

Ранее стало известно, что средний трудовой стаж россиян после выхода на пенсию достиг рекордной отметки.