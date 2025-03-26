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В конгрессе США рассказали, когда в Америке может произойти дефолт

Конгресс США: к августу в стране может произойти дефолт из-за потолка госдолга
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Patrick Semansky/AP

Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу 2025 года, если власти не повысят потолок госдолга. Об этом сообщает бюджетное управление конгресса Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

«Если потолок госдолга останется неизменным, способность правительства осуществлять заимствования с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года», - указывает ведомство.

До этого эксперты двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) заявили, что дефолт США по государственному долгу может наступить в период с середины июля до начала октября.

Специалисты центра отметили, что конкретная дата потенциального дефолта в первую очередь зависит от поступлений в бюджет после апрельского налогового периода. Хотя ожидается, что налоговые сборы в целом соответствуют прогнозам, существует вероятность возникновения риска дефолта уже в первых числах июня.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF) сообщало, что по итогам 2024 года глобальный долг достиг рекордной отметки в $318 трлн. По данным экспертов, за прошедший год уровень мировой задолженности вырос на $7 трлн. Как ожидают аналитики, в 2025 году объем государственных заимствований останется по-прежнему высоким. Но в перспективе ожидается замедление роста этого показателя.

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.

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