Глава минфина США заявил, что дефолта в стране не будет

Дефолта в США не будет, предел государственного долга будет увеличен. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США, пишет РИА Новости.

«Правительство США никогда не допустит дефолта», — отметил он.

Бессент добавил, что минфин США не станет «исполнять никакие трюки» и обеспечит увеличение потолка госдолга.

По состоянию на конец февраля текущего года, госдолг США составлял $36,5 трлн.

26 марта бюджетное управление конгресса Соединенных Штатов сообщило, что американское правительство может столкнуться с дефолтом к августу 2025 года, если власти не повысят потолок госдолга.

До этого эксперты двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) заявили, что дефолт США по государственному долгу может наступить в период с середины июля до начала октября. Специалисты центра отметили, что конкретная дата потенциального дефолта в первую очередь зависит от поступлений в бюджет после апрельского налогового периода. Хотя ожидается, что налоговые сборы в целом соответствуют прогнозам, существует вероятность возникновения риска дефолта уже в первых числах июня.

Ранее сообщалось, что госдолг США более чем в 100 раз превысил госдолг России.