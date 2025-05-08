Стоимость биткоина превысила $100 тысяч

Стоимость биткоина во время торгов в четверг, 8 мая, превысила $100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Это произошло впервые с 7 февраля 2025 года.

По состоянию на 18:21 по московскому времени криптовалюта росла на 3,1% и находилась на уровне $100,05 тысяч.

8 апреля экономист Владимир Скалкин заявил, что на фоне роста роли криптовалюты эксперты прогнозируют, что в будущем биткоин может стать новой мировой резервной валютой, заменив доллар. Однако в большей степени все, что касается крипты, – это не реальная картина, а спекуляции и хайповость.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отмечала, что вложения граждан в криптовалюту, достигшие уже 10 трлн рублей, говорят, что без регулирования этой сферы уже не обойтись.

Ранее россиянам дали советы, как обезопасить инвестиции в цифровую валюту.