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Путин заявил о прогрессе в обустройстве и использовании Севморпути

Путин: в обустройстве и использовании Севморпути достигнут заметный прогресс
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Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил о положительных сдвигах в развитии инфраструктуры и коммерческого применения Северного морского пути. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер отметил, что в результате достигнутого прогресса объемы грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем растут из года в год.

«Повышается пропускная способность пограничных переходов, часть из которых переведена на круглосуточный режим работы. Создаются новые логистические хабы», — подчеркнул Путин.

Также президент РФ рассказал, что почти вся торговля между двумя странами идет в нацвалютах. Он уточнил, что Москва и Пекин выстроили устойчивую систему, надежно защищенную от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках.

Кроме того, по итогам российско-китайских переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности.

Ранее Путин рассказал, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах.

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