В ЕК сообщили, что не продлят беспошлинный ввоз украинских товаров

Представитель ЕК: ЕС не продлит беспошлинный ввоз товаров с Украины после 5 июня

Еврокомиссия (ЕК) не планирует продлевать беспошлинный ввоз украинских товаров в Евросоюз после 5 июня. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл, передает РИА Новости.

«Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

ЕК в данный момент работает над другими мерами поддержки сельхозсектора Украины, добавил Жилл.

24 марта представитель ЕК Олоф Жилл сообщал, что высший орган исполнительной власти ЕС готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза украинских товаров, но пока не может представить конкретные сроки.

15 апреля в Европейской комиссии заявили, что заканчивают подготовку предложения по «плавному переходу» в связи с истечением срока автономных торговых мер.

Режим беспошлинного ввоза украинских товаров в ЕС заканчивается 5 июня.

Ранее в Европе потребовали от ЕК ограничить импорт сельхозпродукции с Украины.