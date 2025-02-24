В Европе потребовали от ЕК ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

Министры сельского хозяйства стран Восточной Европы обратились к Еврокомиссии с призывом ограничить импорт продукции сельского хозяйства Украины. Об этом сообщил глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В совместном письме с моими коллегами из Болгарии, Румынии и Словакии мы призвали Брюссель принять меры. Действие постановления ЕС, регулирующего импорт с Украины, истекает в июне этого года, поэтому Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение рыночных проблем, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией», — написал министр.

Надь уточнил, что министры призвали ЕК отменить повышенные квоты на украинскую аграрную продукцию. По их мнению, их нужно вернуть до уровня февраля 2022 года. Также главы ведомств предложили обязать компании из Украины придерживаться стандартов рынка Евросоюза.

В январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские, польские и французские аграрии обанкротятся, если Украина после окончания боевых действий «присоединится к европейской экономике». По его мнению, вступление республики в европейское содружество потребует введения серьезных защитных мер в области сельского хозяйства.

Ранее в Евросоюзе заявили о скупке сельхозземель Украины компаниями из США и Саудовской Аравии.