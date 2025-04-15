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ЕС подготовит предложение по беспошлинному ввозу товаров с Украины

ЕС заканчивает подготовку предложения по беспошлинному ввозу товаров с Украины
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Евросоюз заканчивает подготовку предложения по «плавному переходу» в связи с истечением 5 июня беспошлинного ввоза товаров с Украины. Об этом сообщили РИА Новости в Европейской комиссии.

Там заявили, что Еврокомиссия привержена консультациям с Киевом в соответствии со статьей 29 соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной для решения вопроса взаимной либерализации тарифов.

«ЕК завершает работу над предложением, которое она вскоре представит Украине. Этот процесс направлен на обеспечение экономической стабильности и предсказуемости для фермеров и предприятий как на Украине, так и в ЕС, способствуя плавному переходу по мере истечения срока действия автономных торговых мер», — сказали в Еврокомиссии.

24 февраля глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь заявил, что министры сельского хозяйства стран Восточной Европы обратились к Еврокомиссии с призывом ограничить импорт продукции сельского хозяйства Украины. Он уточнил, что министры призвали ЕК отменить повышенные квоты на украинскую аграрную продукцию. По их мнению, их нужно вернуть до уровня февраля 2022 года. Также главы ведомств предложили обязать компании из Украины придерживаться стандартов рынка Евросоюза.

19 июня 2024 года Еврокомиссия ввела тарифные квоты в отношении украинского зерна. Меры будут действовать по 5 июня 2025 года. После начала СВО Евросоюз перешел на свободную торговлю с Украиной. В то же время отсутствие пошлин на украинские товары серьезно ударило по одной из отраслей Европы. Речь идет об аграрном секторе.

Ранее на Украине сообщили, что ввозят больше товаров, чем продают.

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