«Это дороговато»: Китай не хочет получать российский газ через Казахстан

Китай считает, что поставлять газ из России через Казахстан не получится

В Китае критически высказались о возможности поставок российского газа через территорию Казахстана. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, строительство нового газопровода через Казахстан получается слишком дорогим, поэтому Пекин предпочел бы получать газ через Монголию (проект «Сила Сибири — 2») или покупать в виде СПГ.

Маршрут поставок газа из России в Китай через Казахстан может оказаться слишком дорогим, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод, и он переполнен. (..) Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый [газопровод]. Это дороговато. Российская сторона изучает [такую возможность], но это не реально. Фактически, это не получается. Ближе — через Монголию или [морским путем в виде] СПГ», — сказал он.

Говоря о поставках через Монголию, посол, очевидно, имел в виду пока не реализованный проект «Сила Сибири — 2», который, как предполагается, соединит месторождения полуострова Ямал с потребителями в Китае. Часть его должна пройти через монгольские степи.

Маршрут через Казахстан

О том, что российская сторона рассматривает возможность прокладки нового газопровода через восточный Казахстан, стало известно в ноябре 2024 года. Об этом на Международном форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут — через Казахстан, который может составить порядка до 35 млрд куб. м газа», — сказал он.

При этом вице-премьер уточнил, что проработка проекта находится на начальной стадии: «Пока только как идея, которая обсуждается».

Заявленная мощность (35 млрд куб. м газа) — достаточно высока. Так, мощность существующего газопровода «Сила Сибири» (из России в Китай) составляет 38 млрд куб. м газа, а пропускная способность газопровода «Ямал — Европа» составляла 34 млрд куб. м газа.

Из слов посла КНР следует, что Китай этот вариант не устроил.

Маршрут через Монголию

Через Монголию может пройти газопровод «Сила Сибири — 2», строительство которого обсуждается уже много лет.

Об этом проекте известно намного больше. Его общая протяженность должна составить 6,7 тыс. км, из них 2,6 тыс. км — по территории России. Он пройдет через Красноярский край, Иркутскую область и Бурятию до выхода к государственной границе России с Монгольской Республикой в районе станции Наушки. Точный маршрут прокладки станет известен только после подписания сторонами соответствующего соглашения.

Газопровод «Сила Сибири — 2» нужен для поставок в Китай газа с полуострова Ямал. Ранее газ из этого месторождения активно экспортировался в страны ЕС по газопроводу «Ямал — Европа», но поставки фактически остановились в 2022 году.

«Сила Сибири — 2» под разными названиями обсуждается с 2006 года, за это время в проекте изменилось многое, включая предполагаемый маршрут прокладки. Изначально предполагалось вести трубу через Алтай, но от этого отказались из-за экологических и технологических трудностей и издержек.

В 2022 году ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака сообщал, что Россия «в ближайшее время ожидает достижения окончательных договоренностей с Китаем по газопроводу «Сила Сибири — 2», через который будут производиться поставки газа из Западной Сибири в Китай».

К настоящему времени строительство не началось.

Китай хочет больше

Сегодня «Интерфакс» сообщил, что Китай проявляет интерес к увеличению закупок энергоносителей в России. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.

По словам Маршавина, 17-18 апреля министр энергетики России Сергей Цивилев поедет на переговоры в Пекин. Китайская сторона хочет нарастить товарооборот и увеличить закупки газа, нефти и угля. Об этом стало известно из предварительных бесед с послом КНР в РФ Чжаном Ханьхуэем.

Он уточнил, что интерес Китая к СПГ из России остается высоким и объем поставок в 2025 году, вероятно, превысит результат 2024 года.

«Цифры не могу назвать, но я точно знаю, что покупателей очень много. Они обращаются с просьбой, чтобы посольство помогло установить контакты с российскими поставщиками», — сказал посол КНР журналистам (цитата по РИА Новости).

Накануне британское издание Financial Times сообщало, что страны Евросоюза изучают юридические возможности полного отказа от поставок российского газа в ЕС по политическим мотивам, через объявление форс-мажора.