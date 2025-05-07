Назван средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России

Средний размер выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил чуть более 1,6 тысячи рублей в месяц по состоянию на начало этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В публикации отмечается, что по состоянию на 1 января 2025 года средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России находится на уровне 1 667,48 рублей в месяц.

До этого сообщалось, что средний размер пенсии в России на начало 2025 года находится на уровне в 23 тыс. рублей в месяц.

В конце апреля депутат Московской областной думы Анатолий Никитин сообщил «Газете.Ru», что самые высокие пенсии в России в перспективе получат IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

По его словам, если вы набираете по 10 баллов индивидуального пенсионного коэффициента ежегодно на протяжении 35 лет, вы накопите 350 баллов и тогда ваша пенсия составит примерно 58 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях пенсия может уменьшиться.