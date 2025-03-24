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Эксперты спрогнозировали дефолт в США

NYT: США могут объявить о дефолте в период с июля по октябрь
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Reuters

Эксперты Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) прогнозируют, что дефолт США по государственному долгу может наступить в период с середины июля до начала октября. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Специалисты центра отмечают, что конкретная дата потенциального дефолта в первую очередь зависит от поступлений в бюджет после апрельского налогового периода. Хотя ожидается, что налоговые сборы в целом соответствуют прогнозам, существует вероятность возникновения риска дефолта уже в первых числах июня.

По мнению аналитиков, на прогнозы также могут повлиять начало сезона ураганов в июне, текущее состояние экономики, поступления от новых импортных пошлин, корректировки сроков государственных расходов Конгрессом и департаментом эффективности госуправления (DOGE). В центре особо подчеркивают, что отсутствие четких действий законодателей по вопросу лимита госдолга усилит экономическую нестабильность в США.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF) сообщало, что по итогам 2024 года глобальный долг достиг рекордной отметки в $318 трлн. По данным экспертов, за прошедший год уровень мировой задолженности вырос на $7 трлн. Как ожидают аналитики, в 2025 году объем государственных заимствований останется по-прежнему высоким. Но в перспективе ожидается замедление роста этого показателя.

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.

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