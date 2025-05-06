Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали Украину «бензоколонкой с ракетами»

Вице-спикер Совфеда Косачев: Украина превратилась в бензоколонку с ракетами
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина после подписания соглашения с США по ресурсам превратилась в «бензоколонку с ракетами», она потеряла свой суверенитет. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Если и вспоминать известный термин о «бензоколонке с ракетами», то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами», — подчеркнул он.

По словам Косачева, ресурсной сделкой с Соединенными Штатами Украина была низведена от статуса суверенного государства, распоряжающегося собственной территорией, «до некоего «пятна на карте» с природными богатствами.

Минфин США ранее заявлял, что представители Вашингтона и Киева подписали ресурсную сделку 30 апреля.

Это соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли.

5 мая депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки Украины с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. По его словам, украинские парламентарии осознают цену этой сделки и примут решение в интересах своей страны.

Ранее в США назвали сроки получения прибыли в рамках сделки по ископаемым с Украиной.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами