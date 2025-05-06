Украина после подписания соглашения с США по ресурсам превратилась в «бензоколонку с ракетами», она потеряла свой суверенитет. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Если и вспоминать известный термин о «бензоколонке с ракетами», то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами», — подчеркнул он.

По словам Косачева, ресурсной сделкой с Соединенными Штатами Украина была низведена от статуса суверенного государства, распоряжающегося собственной территорией, «до некоего «пятна на карте» с природными богатствами.

Минфин США ранее заявлял, что представители Вашингтона и Киева подписали ресурсную сделку 30 апреля.

Это соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли.

5 мая депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки Украины с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. По его словам, украинские парламентарии осознают цену этой сделки и примут решение в интересах своей страны.

Ранее в США назвали сроки получения прибыли в рамках сделки по ископаемым с Украиной.