Фицо считает, что ресурсной сделкой с США Зеленский хочет добиться продолжения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский, заключив сделку по редкоземельным металлам с США, хочет добиться продолжения конфликта с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, подобные соглашения подписывают «для того, чтобы добиться определенной цели».

«Пусть сейчас господина Зеленского разорвет от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире», — считает словацкий премьер.

Заключение этой сделки, по его мнению, с большой долей вероятности говорит о продолжении российско-украинского конфликта и его возможной эскалации.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в добывающей отрасли. Оно предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для разработки украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов. Фонд будет управляться на паритетной основе, контроль над недрами сохранит Киев.

Доходы от новых лицензий планируется направлять на восстановление страны. Документ освобождает фонд от налогообложения и не включает прежние долговые обязательства Украины перед США.

Ранее Зеленский анонсировал санкции против помогающих России стран.