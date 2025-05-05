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Мишустин обсудил с главой Северной Осетии развитие туризма в регионе

Мишустин обсудил с Меняйло развитие туризма в Северной Осетии
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло и обсудил развитие туризма в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент поручил увеличить турпоток в Россию. Мы создали для этого множество инструментов, и, конечно, такое красивое место, как Северная Осетия — Алания не может не привлекать туристов», — отметил председатель российского правительства.

Мишустин заявил, что турпоток увеличивается, а местный курорт «Мамисон» замечательно выглядит. Он выразил надежду на окончание всех запланированных работ в срок.

По словам Меняйло, технический запуск курорта «Мамисон» проведен.

«Две канатные дороги, 17 километров трасс (из 49 километров) запущено», — уточнил глава республики.

Также он рассказал, что на курорте будут представлены трассы всех уровней сложности. При этом их ширина составит до 200 метров.

«Дорога достроена, тоннель расширен, вся инженерная инфраструктура построена и подведена: вода, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Плюс к концу этого года будет газоснабжение», — сообщил Меняйло.

Особую благодарность глава Северной Осетии выразил за содействие в создании мест размещения глэмпингов, которые уже сегодня принимают людей.

До этого стали известны названия российских городов с самым развитым инклюзивным туризмом. По словам главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, только Екатеринбург и Санкт-Петербург можно назвать лидерами в развитии туристической инфраструктуры для инвалидов.

Ранее Зеленского уличили во лжи из-за слов о туризме в Крыму.

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