Мишустин заявил, что экономика России входит в список крупнейших экономик мира

Мишустин: Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира

Россия в данный момент находится в четверке крупнейших экономик мира. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего выступления в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание», передает РИА Новости.

«Сегодня Россия – в четверке крупнейших экономик мира», — сказал он.

Глава правительства отметил, что рост ВВП превысил 4 %, что значительно больше, чем в среднем у развитых государств.

13 апреля глава ВТБ Андрей Костин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что экономика России справится с внешними факторами.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что наступление глобального кризиса, который затронет Россию, маловероятно. По его словам, ЦБ РФ рассмотрел крайне негативный сценарий с тремя «черными лебедями» одновременно (мировой финансовый кризис, усиление деглобализации и ужесточение санкций). Васильев подчеркнул, что сейчас наблюдается усиление торгового противостояния США и Китая. Аналитик полагает, что жесткие переговоры между США и КНР, между США и другими странами продолжатся в ближайшие месяцы.

Ранее в Госдуме оценили заявление Набиуллиной по ключевой ставке.