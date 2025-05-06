Стало известно о планах ЕК ограничить поставки ядерных материалов из России

Еврокомиссия (ЕК) в июне предложит ограничить новые контракты по поставкам ядерных материалов из России. Об этом сообщает Reuters.

«Еврокомиссия намерена в июне ограничить новые контракты на поставку ядерных материалов, подписанные агентством Евратома по снабжению с российскими поставщиками, начиная с определенной даты», — сказано в материале агентства.

По информации журналистов, ЕК также предложит в июне законопроект, устанавливающий цели для стран по замене российского ядерного топлива.

Незадолго до этого Reuters сообщало, что Европейская комиссия предлагает запретить закупки российского газа к 2027 году. Дорожная карта ведомства предполагает, что запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты будет введен к концу 2025 года.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти в настоящее время не ведут предметных переговоров о возможных поставках газа в страны — члены Европейского союза. Представитель Кремля подчеркнул, что поставки сырья — это «коммерческая история», для воплощения ее в жизнь необходимо наличие продавца и потенциальных покупателей.

Ранее в Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа.