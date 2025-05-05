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Еврокомиссия подготовила план прекращения импорта российского газа

Еврокомиссия представит 6 мая план прекращения импорта газа из России
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Shutterstock

Европейская комиссия разработала план прекращения импорта газа из Российской Федерации. Об этом заявил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, ЕК представит этот план на сессии Европарламента в Страсбурге 6 мая.

До этого агентство Bloomberg писало, что страны Европейского союза намерены предложить меры, направленные на запрет импорта российского газа к концу 2027 года.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти в настоящее время не ведут предметных переговоров о возможных поставках газа в страны — члены Европейского союза. Представитель Кремля подчеркнул, что поставки сырья — это «коммерческая история», для воплощения ее в жизнь необходимо наличие продавца и потенциальных покупателей.

Ранее в Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа.

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