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Россиянам рассказали, что будет с долларом и евро летом 2025 года

Экономист Бадалов: курс доллара превысит 90 рублей летом
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Летом 2025 года на фоне ожидаемого ослабления российской валюты курс доллара может превысить 90 рублей, евро — дойти до 100. Об этом «Москве 24» рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

По его словам, такой прогноз сбудется в случае, если не произойдут «экстраординарные» события.

«На курс больше всего влияет выручка экспортеров. Учитывая, что сейчас стоимость нефти снижается, вероятнее всего, рубль ослабнет. Ждать этого можно примерно к середине — концу лета, когда нынешние цены отразятся на экспортной выручке», — сказал Бадалов.

Экономист отметил, что на ситуацию может повлиять импорт на отечественном рынке, а также ключевая ставка, высокие тарифы, пошлины и сборы. Он уточнил, что серьезное ослабление рубля не произойдет, если спрос на импорт не вырастет и при этом сохранится как минимум на текущем уровне.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что летом курс доллара может опуститься до 70 рублей, евро — до 85 рублей.

Ранее ЦБ России повысил курс доллара.

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