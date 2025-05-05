ЦБ России повысил курс доллара

Центральный Банк (ЦБ) России установил официальный курс доллара на 6 мая 2025 года на уровне 81,9137 рубля, что на 42 копейки выше предыдущего показателя. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро ЦБ повысил на семь копеек, до 92,9082 рубля, а юаня — на 13 копеек, до 11,3025 рубля.

Утром 5 мая директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко спрогнозировал курс доллара на этой неделе от 80 до 83 рублей, евро — в диапазоне 91–94 рубля, а юаня — 11–11,5 рубля.

В понедельник агентство Bloomberg также сообщало, что курс тайваньского доллара вырос до самого высокого уровня за последние два года. Денежная единица Тайваня растет уже шестую биржевую сессию подряд. В понедельник курс тайваньского доллара увеличился на 4,5%, что является самым большим скачком с 1988 года, достигнув 29,672 за $1.

Ранее в Госдуме рассказали, почему России невыгоден слишком крепкий рубль.