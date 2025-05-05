Курс тайваньского доллара показал самый резкий рост с 1988 года

Курс тайваньского доллара вырос до самого высокого уровня за последние два года. Об этом сообщает Bloomberg.

Денежная единица Тайваня растет уже шестую биржевую сессию подряд. В понедельник курс тайваньского доллара увеличился на 4,5%, что является самым большим скачком с 1988 года, достигнув 29,672 за $1.

По мнению экспертов, такой рост обусловлен локальной перебалансировкой американского доллара в то время, когда Тайвань ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о тарифном соглашении.

Аналитики отметили, что обычно Центральный банк Тайваня сглаживает резкие колебания валютного курса, особенно укрепление тайваньского доллара. Это помогает укреплять экспортно-ориентированную экономику острова. Однако в этот раз Центробанк не принял подобных мер.

30 апреля сообщалось, что курс доллара упал ниже 81 рубля.

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