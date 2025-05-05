Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курс тайваньского доллара показал самый резкий рост с 1988 года

Bloomberg: курс тайваньского доллара подскочил сразу на 4,5%
close
Chiang Ying-ying/AP

Курс тайваньского доллара вырос до самого высокого уровня за последние два года. Об этом сообщает Bloomberg.

Денежная единица Тайваня растет уже шестую биржевую сессию подряд. В понедельник курс тайваньского доллара увеличился на 4,5%, что является самым большим скачком с 1988 года, достигнув 29,672 за $1.

По мнению экспертов, такой рост обусловлен локальной перебалансировкой американского доллара в то время, когда Тайвань ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о тарифном соглашении.

Аналитики отметили, что обычно Центральный банк Тайваня сглаживает резкие колебания валютного курса, особенно укрепление тайваньского доллара. Это помогает укреплять экспортно-ориентированную экономику острова. Однако в этот раз Центробанк не принял подобных мер.

30 апреля сообщалось, что курс доллара упал ниже 81 рубля.

Ранее в Госдуме рассказали, почему России невыгоден слишком крепкий рубль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами