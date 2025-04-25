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В Госдуме рассказали, почему России невыгоден слишком крепкий рубль

Депутат Аксаков: России невыгоден слишком крепкий рубль
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Анастасия Петрова/РИА Новости

Слишком сильное укрепление рубля может быть не очень выгодным для экономики России. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат фракции СРЗП Анатолий Аксаков, передает Дума ТВ.

Он пояснил, что в этом случае импортные товары станут более выгодными и конкурентными для покупателей в сравнении с отечественными. По его словам, потенциал для укрепления национальной валюты «уже исчерпан».

«Но при этом фундаментальные факторы, которые определяют курс рубля — стабильные. Они определяют крепость рубля, но в то же время не определяют его стоимость, но исходя из контакт с того задела, который есть», — сказал Аксаков.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина до этого оценила влияние курса доллара на российскую экономику. Она отметила, что нынешний курс в районе 80 рублей за доллар, при заложенных в бюджете 96,5 рубля, создает дисбаланс, но не ведет к катастрофе.

Российская бюджетная система адаптирована к волатильности, подчеркнула эксперт. Критической отметкой Капустина назвала курс ниже 75 рублей.

Ранее экономист объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля.

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