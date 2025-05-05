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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю

Финансист Тимошенко: доллар на этой неделе будет стоить 80-83 рубля
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Depositphotos

Курс доллара на этой неделе составит 80–83 рубля, евро — 91–94 рубля, юаня — 11–11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«На российском валютном рынке из-за майских праздников наблюдается относительное затишье. Рубль по отношению к трем валютам (доллар, евро и юань) находится на достаточно стабильных позициях. Нацвалюта продолжает получать поддержку от жесткой денежно-кредитной политики российского регулятора и высокой ключевой ставки (21%), при этом оставаясь под давлением от неопределенности в геополитических новостях», — отметил Тимошенко.

По его словам, в паре с долларом факторами поддержки рубля выступает смещение торгового баланса в пользу экспорта, продажа иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Тем временем перспективы снижения притока валютной выручки из-за снижения цен на нефть могут добавить рублю волатильности, уверен Тимошенко.

По его мнению, в паре евро-рубль против европейской валюты выступают рост средних инфляционных ожиданий в еврозоне на ближайший год в марте, а также снижение апрельского индикатора экономических настроений.

Финансист уточнил, что давление на курс рубля продолжат оказывать геополитика и новости по мирному урегулированию конфликта на Украине, где все еще достаточно различий во взглядах сторон. По мере получения информации о ходе мирных переговоров рубль может быть подвержен повышенным колебаниям, считает Тимошенко.

5 мая к 10:14 мск доллар стоил более 82,7 рубля, евро — 93,7 рубля, юань — 11,4 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля летом.

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