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В Словакии заявили, что втягивание Европы в конфликт с РФ грозит Третьей мировой войной

Вице-спикер парламента Словакии: втягивание Европы в конфликт с РФ грозит войной
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Depositphotos

Попытки втянуть страны Европы в войну с Российской Федерацией могут привести к Третьей мировой войне. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-председатель парламента Словакии Тибор Гашпар.

Политик отметил, что европейские страны активизировались после слов президента США Дональда Трампа о том, что уже не стоит поддерживать украинский конфликт ни экономически, ни политически. Гашпар подчеркнул, что попытки втянуть в войну против России европейские государства могут вызвать Третью мировую войну. В связи с этим вице-спикер выразил надежду, что Европа не пойдет на серьезное обострение ситуации.

4 мая Гашпар заявил, что Европа утратила конкурентоспособность из-за санкций против России.

В тот же день политический комментатор Алекс Крайнер заявил, что у Европы нет сил и средств, чтобы противостоять России в военном отношении, даже чудо не поможет ей победить.

Ранее Пушков объяснил антироссийскую истерию в Европе.

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