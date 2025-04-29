В РФ заявили об остановке инфраструктурного развития в экономиках США и Европы

Инфраструктурное развитие в Европе и США остановилось, в отличие от активных проектов в странах БРИКС и глобального Юга. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии в национальном центре «Россия», передает ТАСС.

Орешкин привел примеры масштабных инициатив, включая Северный морской путь и китайский проект «Один пояс, один путь». Он подчеркнул, что в западных странах новые проекты практически не реализуются, тогда как страны БРИКС и глобального Юга запускают гигантские инфраструктурные программы.

«Индии предстоит построить 30 городов размером с Москву, чтобы достичь среднего уровня урбанизации. Это колоссальный объем инвестиций», — отметил Орешкин.

По его словам, демографический потенциал стран вроде Нигерии, Пакистана и Эфиопии станет драйвером глобального роста. Китай и Россия, хоть и сохранят влияние, уступят динамику новым лидерам.

12 апреля глава крупнейшей в мире инвесткомпании по объему активов BlackRock Ларри Финк заявил, что экономика США ослабла настолько сильно, что может начаться ее спад.

Издание Bloomberg писало, что Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить прогноз роста глобальной экономики из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.

Ранее эксперты заявили о рецессии гражданского сектора российской промышленности.