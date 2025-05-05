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Иск об изъятии активов «Главпродукта» рассмотрят в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы проведет закрытое заседание по активам «Главпродукта»
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Shutterstock

Арбитражный суд Москвы решил рассмотреть иск Генеральной прокуратуры об изъятии активов «Главпродукта» в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

«Если будет раскрытие этой информации в СМИ, это может нанести ущерб тем публичным интересам, которые охраняются законом», — пояснили в Генпрокуратуре.

«Главпродукт» — ведущий производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России. Генпрокуратура требует изъять доли бенефициара компании Леонида Смирнова и двух его американских активов в капитале этой компании в доход государства.

15 октября 2024 года президент России Владимир Путин передал активы «Главпродукта» во временное управление Росимущества.

Указ Путина внес изменения в список имущества компании и ценных бумаг. В частности, в перечень добавили 100% долей в ООО «Балтийский консервный завод», в ООО «Главпродукт-патент», в ООО «Промсельхозинвест» и другие связанные между собой компании.

Ранее в Росимуществе рассказали, сколько бюджет РФ получил от приватизации в 2024 году.

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