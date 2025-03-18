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В Росимуществе рассказали, сколько бюджет РФ получил от приватизации в 2024 году

Приватизация принесла в российский бюджет в 2024 году 132 млрд рублей
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Антон Денисов/РИА Новости

В российский бюджет в прошлом году в результате приватизации поступило 132 млрд рублей. Об этом сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко на итоговой коллегии, передает «Интерфакс».

«По результатам приватизации имущества казны и корпоративных активов в бюджетную систему в 2024 году поступило 132 млрд рублей при плане в 6 млрд рублей», — передает агентство слова Яковенко.

Глава Росимущества отметил, что наиболее крупными стали продажи активов, обращенных в доход государства по искам Генпрокуратуры.

Как передает агентство, выступавший на коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов поставил задачу, чтобы в бюджет страны по итогам текущего года поступило от приватизации не менее 100 млрд рублей, в том числе от активов, перешедших государству по судебным решениям.

В начале марта генеральная прокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой в различных предприятиях.

Ранее Силуанов назвал актуальным вопрос о «большой приватизации».

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