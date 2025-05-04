Трамп заявил, что США теряли миллиарды в день при Байдене

Трамп заявил, что США теряли 5-6 миллиардов долларов в день при Байдене

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что Соединенные Штаты ежедневно теряли $5-6 млрд из-за торговой политики предыдущего американского лидера Джо Байдена.

«С Байденом мы каждый день теряли $5-6 млрд. Я в рекордные сроки снизил этот показатель до отличного уровня», — сказал он.

Он добавил, что при предыдущей администрации США «каждый день теряли $5 млрд из-за торговли».

Трамп также выразил уверенность в том, что введенные им пошлины «сделают [США] очень богатой страной».

Также Трамп в свежем интервью заявил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок. Он упомянул государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса в числе возможных преемников.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.