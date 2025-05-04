Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что США теряли миллиарды в день при Байдене

Трамп заявил, что США теряли 5-6 миллиардов долларов в день при Байдене
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что Соединенные Штаты ежедневно теряли $5-6 млрд из-за торговой политики предыдущего американского лидера Джо Байдена.

«С Байденом мы каждый день теряли $5-6 млрд. Я в рекордные сроки снизил этот показатель до отличного уровня», — сказал он.

Он добавил, что при предыдущей администрации США «каждый день теряли $5 млрд из-за торговли».

Трамп также выразил уверенность в том, что введенные им пошлины «сделают [США] очень богатой страной».

Также Трамп в свежем интервью заявил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок. Он упомянул государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса в числе возможных преемников.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами