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Трамп назвал своих возможных преемников

Трамп упомянул Марко Рубио и Джей Ди Вэнса в числе возможных преемников
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IMAGO/Oliver Contreras/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп упомянул государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса в числе возможных преемников. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала NBC News.

Отвечая на вопрос журналистки, Трамп заявил, что эти два политика и еще «10-15-20» человек могут возглавить движение MAGA «Сделаем Америку снова великой» после его ухода.

По словам Трампа, сейчас в Демократической партии США нет сравнимых с молодым поколением республиканцев по весу политиков, что лишает его возможных преемников здоровой конкуренции.

Также Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Он сказал, что вопрос о выдвижении пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.

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