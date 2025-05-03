В Словакии не исключили отмену санкций против России

Западные санкции против Российской Федерации могут быть отменены, но это не произойдет быстро. Об этом сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в беседе с РИА Новости.

«Санкции могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно», — отметил он и подчеркнул, что выступает за отмену рестрикций.

У стран Евросоюза есть понимание, что санкции больше вредят им, чем России, добавил Гашпар.

Западные нефтетрейдеры, страховщики и судоходные компании изучают юридические возможности возобновления сотрудничества с Россией в преддверии вероятной отмены санкций со стороны США, пишет Financial Times. Трудности могут возникнуть в случае, если американские ограничения будут сняты, а европейские, включая Великобританию, останутся в силе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными, они должны быть отменены. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия «прекрасно адаптировалась к санкциям».

Ранее США назвали условие отмены санкций против России.