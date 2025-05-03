Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Словакии не исключили отмену санкций против России

Вице-спикер парламента Словакии Гашпар допустил отмену санкций против России
close
Amani A/Shutterstock/FOTODOM

Западные санкции против Российской Федерации могут быть отменены, но это не произойдет быстро. Об этом сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в беседе с РИА Новости.

«Санкции могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно», — отметил он и подчеркнул, что выступает за отмену рестрикций.

У стран Евросоюза есть понимание, что санкции больше вредят им, чем России, добавил Гашпар.

Западные нефтетрейдеры, страховщики и судоходные компании изучают юридические возможности возобновления сотрудничества с Россией в преддверии вероятной отмены санкций со стороны США, пишет Financial Times. Трудности могут возникнуть в случае, если американские ограничения будут сняты, а европейские, включая Великобританию, останутся в силе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными, они должны быть отменены. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия «прекрасно адаптировалась к санкциям».

Ранее США назвали условие отмены санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами