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Госдолг Украины за март вырос на несколько миллиардов долларов

Минфин Украины сообщил о росте госдолга на $2,6 млрд за март
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Depositphotos

Государственный долг и гарантированный долг Украины за март вырос на $2,6 млрд. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда», ссылаясь на данные Минфина страны.

По состоянию на 31 марта госдолг Украины составил более 7,123 трлн гривен или $171,73 млрд по курсу Нацбанка Украины.

Отмечается, что в текущем году общий государственный долг Украины может увеличиться до 110% ВВП.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

В феврале бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украине в ближайшие 15-20 лет будет нечем выплачивать долги, набранные режимом Владимира Зеленского. По словам бывшего украинского премьера, экспорт Украины сократился до минимума, а экономика развалилась. Азаров обратил внимание на то, что никогда в истории страны не шла речь о том, что зарубежные страны могут предоставить Киеву долг $100 млрд.

Ранее украинский премьер Шмыгаль оценил восстановление страны в €500 млрд.

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