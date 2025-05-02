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В Госдуме предложили ежегодную индексацию налоговых вычетов

СРЗП предложила каждый год проводить индексацию налоговых вычетов
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Shutterstock

Необходимо проводить ежегодную индексацию налоговых вычетов на уровень коэффициента-дефлятора. Об этом в письме министру финансов России Антону Силуанову пишет глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов — письмо цитирует РИА Новости.

«Предлагается рассмотреть возможность применения коэффициента-дефлятора в рамках главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации не только для исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму, но и для применения определения размеров социальных налоговых вычетов», — написал Миронов.

Коэффициент-дефлятор является показателем, который устанавливается ежегодно при расчете социальных налоговых вычетов. Миронов предложил применять этот коэффициент для налоговых вычетов на обучение, лечение, фитнес, страхование. Как уточнил депутат, максимальный ежегодный размер налогового вычета составляет 150 тысяч рублей — однако налоговый вычет не индексируется ежегодно, в связи с чем инфляция фактически уменьшает возможности россиян распорядиться этой суммой.

Также Минфин России подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики, включающий меры донастройки в части администрирования, совершенствования налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО.

Ранее Госдума приняла законопроект о внесудебном банкротстве для участников СВО.

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