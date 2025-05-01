Россия увеличила поставки газа в Европу по «Турецкому потоку»

Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» вырос на 13%

Россия нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.

С января по апрель текущего года экспорта газа вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,76 млрд кубометров.

При этом отмечается, что в апреле 2025 года экспорт российского газа в Европу по данному газопроводу уменьшился на 11% по сравнению с мартом текущего года и вырос на 2% по сравнению с апрелем 2024 года — до 1,25 млрд кубометров.

До этого сообщалось, что Словакия добилась возобновления переговоров на уровне Евросоюза о транзите газа через Украину. Евросовет одобрил просьбу Словакии, в текущий момент идут переговоры о том, каким образом можно восстановить поставки российского газа через Украину в Словакию и ЕС.

С 1 января транзит российского газа в Европу через Украину прекратился. Сделано это было после того, как Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите голубого топлива после истечения контракта, действовавшего до 31 декабря 2024 года.

Ранее в Словакии назвали способ снизить цены на газ в Европе.