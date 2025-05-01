В Словакии заявили о возобновлении переговоров о транзите газа через Украину

Словакия добилась от ЕС возобновления переговоров о транзите газа через Украину

Словакия добилась возобновления переговоров на уровне Евросоюза о транзите газа через Украину. Об этом РИА Новости вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

По его словам, Евросовет одобрил просьбу Словакии, в текущий момент идут переговоры о том, каким образом можно восстановить поставки российского газа через Украину в Словакию и ЕС.

Гашпар подчеркнул, что это может зависеть и от того, как будут продвигаться переговоры о прекращении конфликта.

Парламентарий добавил, что ряд стран, не только Словакия и Украина, получали прибыль от транзита газа из России. Он считает, что ограничение поставок обошлось государствам ЕС потерей миллиардов евро.

С 1 января транзит российского газа в Европу через Украину прекратился. Сделано это было после того, как Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите голубого топлива после истечения контракта, действовавшего до 31 декабря 2024 года.

Новый договор подписан не был. Из-за этого газа лишился ряд европейских стран, получавших его транзитом через Украину, в том числе Словакия.

Ранее в Словакии назвали способ снизить цены на газ в Европе.